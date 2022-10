As sapatilhas que deram início a uma revolução: as Nike ZoomX Vaporfly 4% foram as sapatilhas inovadoras que o Eliud e as suas "lebres" utilizaram na primeira tentativa do Breaking2. Desde a ideia inicial e ao longo do desenvolvimento, o Nike Sports Research Lab colaborou estreitamente com o Eliud e outros avaliadores para ajudar a identificar as especificações exatas necessárias para que cada corredor obtivesse desempenho com o máximo de eficiência. Contudo, a inovação não parou por aí. As sapatilhas da próxima geração, as Nike ZoomX Vaporfly Next%, apresentam um retorno de energia ainda melhor do que as 4% e ajudaram inúmeros corredores a alcançar recordes pessoais e maratonistas de elite a conquistar pódios em dias de corrida.