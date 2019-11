Nike Zoom Air Freak 1

Uma estreia única

Assume o controlo do jogo com as primeiras sapatilhas de assinatura do Giannis Antetokounmpo, as Nike Air Zoom Freak 1. Complementam a sua capacidade atlética imparável com suporte firme no antepé, tração melhorada e amortecimento Zoom Air com proteção contra impactos. A combinação perfeita para o estilo de jogo implacável e rápido do Giannis.