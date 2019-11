Por trás do design

A vida depois do basquetebol

"O Kobe Bryant marcou a sua saída do basquetebol em 2016 com as Kobe A.D., que representam um ano de crescimento e transformação para este jogador 18 vezes nomeado All-Star. Este ano, dá continuidade à linha com um design modernizado dedicado à sua projeção depois do basquetebol. Falámos com o Senior Product Line Manager, Tony Grosso, e com o Senior Innovation Designer, Ross Klein, para conhecermos o conceito por trás do processo de design das Kobe A.D."