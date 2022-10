Leo Baker. Sempre a remar contra a maré.

NIKE: O que significa para ti a frase "ir contra a corrente"?

LEO: Fazer algo invulgar. Algumas pessoas encaixam-se facilmente na sociedade em que nasceram. Para outros, ir contra a corrente é a única forma de existir que conhecem. [Faz-me] pensar nas pessoas que se atrevem a ser fiéis a elas próprias e que não se conformam com os padrões da sociedade.

NIKE: Talvez pensasses que, de todos os desportos, o skateboard talvez fosse o mais aberto a uma atitude não conformista? O que sentiste?

LEO: As raízes do skateboard assentam na insubordinação face à cultura de massas. Sinto uma forte ligação a isso enquanto pessoa não binária que não se identifica com a diferenciação de género. Foi o facto de sentir a marginalização na minha própria subcultura que me motivou a criar espaço e a mudar. Quanto mais crescia na minha própria identidade, menor era o meu sentimento de pertença àquilo que mais adoro.

Comecei a sentir solidão nos locais mais familiares: em viagens de skateboard, nos parques de skateboard, nas competições. Continuo a sentir-me um alienígena nestes espaços. Mas há outras pessoas como eu que praticam skateboard, "womxn" que se identificam como não binárias, cuja identidade de género não encaixa no padrão habitual, e é com estas pessoas que quero andar de skate. Estas são as pessoas com as quais sinto ligação.