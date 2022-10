Flohio. The Future Is In The Air

Há trinta e três anos, a Nike introduziu a unidade Air visível com as Air Max, estabelecendo novos padrões ao quebrar os já existentes. Nesta estação, vamos dar destaque aos atletas, aos artistas e aos desafiadores que estão a fazer o mesmo. The Future is in the Air.



No início dos anos 2000, a música grime surgiu em Londres em resposta à dura realidade da vida urbana. O género é uma mistura sónica de reggae e batidas influenciadas pelo jungle, com ênfase nas letras de ritmo acelerado inspiradas na vida urbana. Esta sonoridade ousada representa a atitude antissistema e o estilo rebelde da juventude urbana de Londres e foi associada a um conjunto: um fato de treino e um par de Air Max.



Agora, rappers como a Flohio estão a usar a criatividade "faça você mesmo" e a atitude incessante do grime tradicional para criar o futuro do género. Aos 27 anos, a londrina da região Sul cria música que canaliza a sensação do início dos anos 2000, mas exibe uma sonoridade distintamente original. Falámos com ela sobre o seu compromisso com a criatividade "faça você mesmo", a sua comunidade bastante unida e como as Air Max continuam a ser importantes para a sua geração.