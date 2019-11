Magali Jou AF-1

MOVIMENTO ALL FOR 1

O movimento é tudo. É o que faz o mundo girar, mudar e avançar. Apaixonada pela dança, a Magali não tem qualquer dúvida de que nada evolui sem um primeiro passo.

"Com este movimento, quero expressar a necessidade de os bailarinos urbanos se moverem, quero sensibilizar a comunidade para que as coisas mudem, que melhorem as suas condições e que mostrem ao mundo o seu talento. A minha mensagem é: acorda, juntos podemos mudar o mundo, o teu mundo. ALL FOR 1 é uma combinação das três danças urbanas nas quais estou mais envolvida: dancehall, hip hop e afrodance. Mas, na verdade, inspira-se na dança em geral, independentemente do estilo, trata-se de fazer barulho, de mudar as coisas." – Magali Jou

Aprende os passos abaixo!