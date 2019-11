Uma grande parte desta missão assenta num dos projetos mais importantes da Laura até à data: A La Maniere De (ALMD), uma batalha de dança que fundou em 2018. Tendo participado em inúmeras batalhas na sua carreira, a Laura conhece melhor do que ninguém o poder que estas competições podem ter como inspiração para bailarinos. Funcionam como um espaço onde os bailarinos podem encontrar-se, não só para competir, como também para se conhecerem e colaborar e, acima de tudo, para aprender com os seus colegas.

Com a ALMD, a Laura espera levar o ambiente de uma comunidade unificada e colaborativa ainda mais longe ao torná-la acessível a todos. Está aberta não só a todas as modalidades de dança (desde ballet e estilo urbano até jazz e hip-hop), como também a pessoas de todos os contextos socioeconómicos. "Quero que seja gratuita para todos, para que todos possam desfrutar do momento juntos, sem pensar: «Não posso participar, não tenho dinheiro»", afirma. "Quero que seja o mais acessível possível para que todos possamos criar alegria em conjunto."

A Laura revelou que criou a ALMD para ajudar as pessoas a melhorar a sua capacidade de "ir além daquilo que conseguem fazer". Com os ideais fortes da Laura para a batalha, não há limites para quem pode aprender e melhorar; não há barreiras sociais ou financeiras no caminho de ninguém, todos são bem-vindos. Até os jurados, que definem o seu próprio tema para cada ronda, pertencem a diferentes origens e ramos.

Para a Laura, é esta junção de pessoas de todos os estratos sociais que permite criar o melhor da sua forma de arte. "É uma forma de incentivar ainda mais os bailarinos e misturar comunidades diferentes no mesmo local", explica a Laura. "Se combinarmos culturas, estilos e comunidades, podemos ser um só. Se estivermos todos juntos e nos unirmos, seremos mais fortes e conseguiremos criar algo mais forte."

No meio de todas as filosofias que envolvem a sua disciplina e os seus sonhos, a Laura mantém-se sempre humilde. "É entretenimento", diz rindo. "Dançar ou ver dançar, faz as pessoas felizes. Dançar torna tudo mais bonito."