Ekin Bernay AF-1

Apenas oito anos depois, o sonho de infância da Ekin começou a tornar-se realidade. Juntamente com mais quatro jovens mulheres de outros locais do mundo, venceu o concurso Dance to LA da Nike. "Foi mágico", recorda Ekin. "Para mim, significou que podia contar a minha história a nível global". E não ficou por aqui: este concurso não foi um prémio isolado para incluir no seu currículo. Aos 18 anos, Ekin assinou um contrato como atleta da Nike.

O poder da Ekin revelou-se nas suas atuações em todo o mundo. Mas para ela, a dança sempre foi mais do que apenas uma atuação. Era uma necessidade, era uma questão de autodescoberta e cura e, possivelmente, isto deu origem ao seu percurso rumo a uma carreira na terapia da dança. "Houve uma altura em que eu não dançava e não me conseguia exprimir dessa forma. Acho que nessa altura estava deprimida", explica. "Sabia que queria fazer algo que me ajudasse, e a outras pessoas, ser artista não era suficiente para mim".

Por este motivo, Ekin mudou de rumo. Atualmente, é psicoterapeuta de dança e movimento, totalmente qualificada, e trabalha entre Istambul e Londres. Em termos clínicos, trabalha com saúde mental no adulto e promove sessões semanais de terapia de grupo em casas de acolhimento para adultos com necessidades graves e contínuas de saúde mental. Obviamente, durante as sessões existe muito movimento, e quase sempre associado a música, mas existe também muita partilha, diálogo e estabelecimento de ligações.