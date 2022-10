ACG Verão 2021

Damos-te as boas-vindas ao verão. É uma época e também um estilo de vida. O verão são as sandálias e o sol, a brisa no rosto que te faz sentir a liberdade descomplicada cada vez que sais para o exterior. E nenhum lugar do mundo vive o verão como o Havai. A Ilha Grande é a rainha dos microclimas, apresentando desde prados secos, florestas tropicais húmidas e tundras de altitude elevada até paisagens de montanha deslumbrantes. Dá um passeio por um campo de lava, refresca as ideias debaixo de uma cascata, contempla a vida numa enseada, observa as estrelas com as palmeiras: as possibilidades são infinitas.



Como autênticas lendas do verão, as Air Deschutz regressam com uma colaboração especial com o Sig Zane. O casaco Cinder Cone Windshell e o hoodie Lava Tree Quick mantêm o mistério. As camisolas e t-shirts Wyland fundem-se com os mamíferos marinhos sociáveis. E tens ainda a saia Trail, que se apresenta no percurso convencional com algo arrojado. Sai. Explora. Vive o verão.