Uma pergunta que mudará a forma como te alimentas

Isto é o que a equipa da Precision Nutrition designa de "a arte da pausa". Um momento de cinco segundos que faz com que o teu cérebro esteja presente e concentrado nos sinais de fome do teu corpo, o que ajuda a parar de comer quando estiveres num estado saciado e não até te fartares. A palavra "pausa" é essencial. "Não estamos a dizer parar", afirma Scott-Dixon. "Podes continuar a comer se quiseres. A comida está sempre à tua disposição. No entanto, para descobrires se realmente queres comer, faz uma pausa."



Se isto parece demasiado simplista, experimenta fazê-lo. Senta-te e faz uma refeição à mesa sem televisão, telemóvel nem jornal. Come um bocado, pousa o garfo e faz uma pausa: pensa por que razão estás a comer. "Isto é verdadeiramente desafiante!", diz Scott-Dixon. "No entanto, muda completamente a experiência das pessoas com a comida."



Os atletas de elite utilizam um padrão de atenção semelhante, explica St. Pierre. Observa um jogador de basebol a sair da caixa do batedor, respirar fundo e a recompor-se. Observa uma jogadora de futebol a inspirar profundamente antes de cobrar uma grande penalidade. "Os atletas fazem sempre este tipo de coisas intuitivamente para abrandarem, para não se apressarem nem fazerem um erro em piloto automático", revela "Eles não meditam durante 10 minutos. Respiram, dão um suspiro e retomam a ação." Esta mesma ideia aplica-se quando comes.



Podes até mesmo fazer uma pausa a meio daquilo que achas que é uma asneira, diz Scott-Dixon. Suponhamos que estás a comer um prato de batatas fritas por causa do stress, mas lembras-te de fazer uma pausa e respirar. Acabas por te aperceber de que nem sequer estás com fome. Não queres sequer comer aquilo. "Não penses nisto como um momento catastrófico", atesta Scott-Dixon. "Em vez disso, pensa: «Sim! Consegui aperceber-me.» Celebra esse momento e lembra-te da sensação de forma a estares a postos para a próxima vez que estiveres sob stress e fores buscar comida."