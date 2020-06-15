Treinar as crianças com clareza

"As crianças têm níveis de energia mesmo muito elevados", explica a Elaisa. Logo, não é adequado que fiquem paradas durante demasiado tempo. Tenta que o "tempo de instrução" seja inferior a 20% da sessão completa, para que as crianças tenham muito tempo para se manterem ativas. Certifica-te apenas de que tens tempo suficiente para comunicar com clareza.



Ao começar, pergunta às crianças como se sentem numa escala de 1 a 5, para que possas fazer rapidamente os ajustes necessários ao treino. A Elaisa considera também que as crianças reagem bem à "celebração de todos os pequenos sucessos".



E é tudo! Se achaste os seis Cês dos treinos úteis, temos mais conselhos para ti sobre como tu e a tua família se podem manter ao melhor nível.