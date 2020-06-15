Treinar as crianças com clareza
Orientação
Da Nike Training
Dá instruções claras e concisas permitindo que as crianças tenham mais tempo para praticar.
Aprende a manter as crianças envolvidas nas respetivas atividades com instruções curtas e relevantes. Isto faz com que sejam divertidas para elas e menos complexas para ti. É bom para todos.
Quando as crianças passam muito tempo em casa, podem ficar bastante irrequietas, o que significa que precisam mesmo de gastar alguma energia. Para ajudar, temos partilhado os seis Cês dos treinos para ajudar a manter as crianças ativas.
O "C" desta semana corresponde a "Clareza e concisão" e para saber mais falamos com a Elaisa Bonorden, treinadora das Girl Night Sessions da Nike no Skatehalle em Berlim.
O conhecimento é fundamental
Há anos que a Elaisa ensina crianças a andar de skate no Skatehalle. A sua abordagem? "Experimenta para perceberes o grau de dificuldade. Isto dá-te uma melhor noção daquilo que as crianças vão precisar de aprender durante a sessão e das dificuldades que podem enfrentar."
"Quanto mais souberes sobre a modalidade que praticam, melhores e mais claras serão as instruções que lhes vais dar", afirma a Elaisa. "Pesquisa os aspetos que pretendes abordar antes de iniciares a sessão de treino."
Menos é mais
"As crianças têm níveis de energia mesmo muito elevados", explica a Elaisa. Logo, não é adequado que fiquem paradas durante demasiado tempo. Tenta que o "tempo de instrução" seja inferior a 20% da sessão completa, para que as crianças tenham muito tempo para se manterem ativas. Certifica-te apenas de que tens tempo suficiente para comunicar com clareza.
Ao começar, pergunta às crianças como se sentem numa escala de 1 a 5, para que possas fazer rapidamente os ajustes necessários ao treino. A Elaisa considera também que as crianças reagem bem à "celebração de todos os pequenos sucessos".
E é tudo! Se achaste os seis Cês dos treinos úteis, temos mais conselhos para ti sobre como tu e a tua família se podem manter ao melhor nível.