Treinar as crianças com clareza

Dá instruções claras e concisas permitindo que as crianças tenham mais tempo para praticar.

Aprende a manter as crianças envolvidas nas respetivas atividades com instruções curtas e relevantes. Isto faz com que sejam divertidas para elas e menos complexas para ti. É bom para todos.



Quando as crianças passam muito tempo em casa, podem ficar bastante irrequietas, o que significa que precisam mesmo de gastar alguma energia. Para ajudar, temos partilhado os seis Cês dos treinos para ajudar a manter as crianças ativas.



O "C" desta semana corresponde a "Clareza e concisão" e para saber mais falamos com a Elaisa Bonorden, treinadora das Girl Night Sessions da Nike no Skatehalle em Berlim.