Três formas de tornar o fitness divertido para as crianças

Escusado será dizer que, para que as crianças se sintam entusiasmadas com algo (tarefas domésticas, consultas médicas, viagens longas de carro), é necessário que haja diversão. O exercício não é exceção. "Se não apresentas a atividade física como uma fonte de entretenimento, de certa forma, é pouco provável que as crianças mantenham o interesse na mesma", afirma a Karen Santesson, supervisora do Child Development Center da Nike, que gere o programa de atividades Everybody Moves de acordo com a Society of Health and Physical Educators – SHAPE America. Não sabes por onde começar? Experimenta estas ideias para tornar a atividade física em conjunto divertida.



01. Faz do exercício um jogo.

A forma mais simples (e para sermos honestos, a mais óbvia) de tornar o exercício físico mais divertido é transformá-lo num jogo, pois os jogos disfarçam o exercício físico. Jogos básicos no jardim, como brincar à apanhada, o jogo da estátua ou jogar futebol, costumam cativar as crianças mais novas (dos 3 aos 5), enquanto as crianças mais velhas e os pré-adolescentes costumam preferir jogos como percursos de obstáculos, que geralmente são mais dinâmicos para os seus níveis de atenção relativamente baixos, afirma a Santesson. Para criar um percurso, arranja cinco ou seis "obstáculos" à volta do jardim ou da casa, como uma pilha de almofadas sobre a qual têm de saltar ou duas árvores entre as quais têm de caminhar como um caranguejo. Programa o cronómetro e desafia-os a terminar num determinado tempo, incentivando-os durante o percurso.



02. Dá-lhes algum controlo.

"Normalmente, as crianças gostam de sentir que tomam as suas próprias decisões, pois isso dá-lhes uma sensação de controlo", aponta a Santesson. Experimenta atribuir aos mais novos (aproximadamente entre os 3 e os 6 anos) uma tarefa a executar. Diz-lhes que são os teus colegas oficiais de treino e que a tarefa deles é acompanharem-te o máximo possível na tua rotina de ioga ou pede que te atirem uma bola medicinal ligeira entre abdominais. No caso das crianças mais velhas, deixa-as escolher um treino ou criar o seu próprio treino para fazerem juntos, com uma combinação de cinco ou seis exercícios que lhes interessem. "As crianças ficam entusiasmadas por poderem, por uma vez, ser elas a dizer aos pais o que fazer. Quando veem que te divertes durante a atividade, é mais provável que se queiram juntar a ti", acrescenta a Santesson. Ajuda-os a encontrar novos exercícios e rotinas a experimentar ao pesquisar na coleção "Para toda a família" ou na coleção "Aprender as bases do treino", ambas na NTC App.