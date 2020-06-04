Três formas de tornar o fitness divertido para as crianças
Movimento
Da Nike Training
Como fazer com que os mais novos se sintam entusiasmados e motivados para se moverem.
O segredo para fazer com que os mais novos se movam? Torna-o divertido. Neste artigo, ficarás a conhecer três maneiras diferentes de aumentar o fator diversão para que os teus filhos, grandes e pequenos, se mantenham em movimento.
Escusado será dizer que, para que as crianças se sintam entusiasmadas com algo (tarefas domésticas, consultas médicas, viagens longas de carro), é necessário que haja diversão. O exercício não é exceção. "Se não apresentas a atividade física como uma fonte de entretenimento, de certa forma, é pouco provável que as crianças mantenham o interesse na mesma", afirma a Karen Santesson, supervisora do Child Development Center da Nike, que gere o programa de atividades Everybody Moves de acordo com a Society of Health and Physical Educators – SHAPE America. Não sabes por onde começar? Experimenta estas ideias para tornar a atividade física em conjunto divertida.
01. Faz do exercício um jogo.
A forma mais simples (e para sermos honestos, a mais óbvia) de tornar o exercício físico mais divertido é transformá-lo num jogo, pois os jogos disfarçam o exercício físico. Jogos básicos no jardim, como brincar à apanhada, o jogo da estátua ou jogar futebol, costumam cativar as crianças mais novas (dos 3 aos 5), enquanto as crianças mais velhas e os pré-adolescentes costumam preferir jogos como percursos de obstáculos, que geralmente são mais dinâmicos para os seus níveis de atenção relativamente baixos, afirma a Santesson. Para criar um percurso, arranja cinco ou seis "obstáculos" à volta do jardim ou da casa, como uma pilha de almofadas sobre a qual têm de saltar ou duas árvores entre as quais têm de caminhar como um caranguejo. Programa o cronómetro e desafia-os a terminar num determinado tempo, incentivando-os durante o percurso.
02. Dá-lhes algum controlo.
"Normalmente, as crianças gostam de sentir que tomam as suas próprias decisões, pois isso dá-lhes uma sensação de controlo", aponta a Santesson. Experimenta atribuir aos mais novos (aproximadamente entre os 3 e os 6 anos) uma tarefa a executar. Diz-lhes que são os teus colegas oficiais de treino e que a tarefa deles é acompanharem-te o máximo possível na tua rotina de ioga ou pede que te atirem uma bola medicinal ligeira entre abdominais. No caso das crianças mais velhas, deixa-as escolher um treino ou criar o seu próprio treino para fazerem juntos, com uma combinação de cinco ou seis exercícios que lhes interessem. "As crianças ficam entusiasmadas por poderem, por uma vez, ser elas a dizer aos pais o que fazer. Quando veem que te divertes durante a atividade, é mais provável que se queiram juntar a ti", acrescenta a Santesson. Ajuda-os a encontrar novos exercícios e rotinas a experimentar ao pesquisar na coleção "Para toda a família" ou na coleção "Aprender as bases do treino", ambas na NTC App.
"As crianças ficam entusiasmadas por poderem, por uma vez, ser elas a dizer aos pais o que fazer. Quando veem que te divertes durante a atividade, é mais provável que se queiram juntar a ti"
Karen Santesson, Child Development Center da Nike
03. Estimula a imaginação delas.
Quer a praticar um jogo intensivo a nível cardiovascular ou a treinar na companhia dos teus filhos, quanto mais os conseguires afastar do mundo real, melhor. "A imaginação permite envolver mais as suas mentes, o que facilita a interação através da atividade, reduzindo as probabilidades de distração", afirma a Santesson.
Por exemplo: a tua filha não é uma menina de 3 anos. É uma borboleta a voar de uma extremidade à outra do jardim. Podes perguntar-lhe: "De que cor são as tuas asas?". O teu filho de 10 anos não está a fazer lunges na sala de estar. Está a passar de uma pedra para outra sobre uma corrente de lava incandescente. Pergunta-lhe: "Com que velocidade consegues fugir do vulcão que está no sofá? Vamos ver!". A maioria das crianças ficará entusiasmada se demonstrares também um verdadeiro entusiasmo e criar cenas imaginárias é uma forma consistente de o fazer. Para captar a sua atenção desde o início, experimenta criar uma cena associada aos seus interesses atuais, como o ballet, dinossauros ou um atleta, sugere a Santesson.
Se nada funcionar e continuares a ter dificuldade em que demonstrem entusiasmo pela atividade, a Santesson recomenda ponderar a possibilidade de oferecer um incentivo pela atividade como, por exemplo, escolherem o lanche da tarde ou um jogo de tabuleiro. Com sorte, depois de alguns dias ou semanas consecutivos de diversão com fitness, eles próprios começarão a preferir a atividade física em vez de passar o tempo sozinhos no sofá.