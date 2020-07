Seis treinos de corda naval com resultados rápidos

04. Círculos de braços

Músculos trabalhados: ombros, grande dorsal, bíceps, tríceps, abdominais



Utiliza a mesma configuração que na onda alternada. Apoia-te sobre os dedos dos pés à medida que começas a fazer um grande círculo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com o braço esquerdo e um círculo no sentido dos ponteiros do relógio com o braço direito. Baixa os calcanhares à medida que as extremidades da corda se aproximam uma da outra. Continua a fazer círculos o mais rapidamente possível.



05. Prancha com slam só com um braço

Músculos trabalhados: ombros, grande dorsal, bíceps, tríceps, abdominais



De frente para o ponto de fixação da corda, coloca-te em posição de prancha com os pés ligeiramente mais afastados do que as ancas. Agarra numa extremidade da corda com a mão do mesmo lado e bate a corda com apenas um braço o mais rapidamente possível. Quando tiveres concluído a série, muda de braço e repete.



06. Russian Twist

Músculos trabalhados: ombros, bíceps, tríceps, abdominais, oblíquos



De frente para o ponto de fixação da corda, senta-te com as pernas juntas e dobradas e com os calcanhares no chão. Segura ambas as extremidades da corda em conjunto com uma preensão por baixo e leva as mãos a um dos lados do corpo. Eleva a corda e movimenta-a até ao outro lado (deve fazer um grande arco), rodando o tronco para ficares de frente na direção das extremidades da corda. Muda imediatamente de lado e repete. Continua a alternar entre os lados o mais rapidamente possível.