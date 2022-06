Quais são as sapatilhas ideais para a hiperpronação?

Algumas sapatilhas foram concebidas a pensar na hiperpronação. Contrariam a tendência do pé inclinar excessivamente para dentro, oferecendo mais amortecimento e melhor suporte na planta do pé.

As sapatilhas de estabilidade para a hiperpronação servem para estabilizar o pé ao adicionar controlo de movimento da sola intermédia, conhecido como suporte central. O suporte central (material mais firme na sola intermédia) ajuda a manter os pés, os tornozelos e as pernas alinhados. Isto permite um movimento mais suave do calcanhar à biqueira sem exercer pressão indevida sobre o dedo grande do pé durante o impulso.

As sapatilhas sustentadas da Nike foram concebidas para permitir o máximo de absorção de choques com uma pegada maior para oferecer estabilidade e uma sola exterior mais curvada, facilitando as transições do calcanhar à biqueira. Eis o que deves ter em conta ao procurar as melhores sapatilhas para a hiperpronação.

Amortecimento estratégico

Se tiveres tendência para a hiperpronação, precisas de uma tecnologia de amortecimento específica. Procura espuma macia e elástica, ao mesmo tempo que desfrutas de estabilidade, como com a espuma Nike React. Absorve o impacto de cada passada sem reduzir o retorno de energia das mesmas.

A espuma Nike React amortece cada passada, voltando ao seu estado original para garantir uma sensação consistente por baixo do pé, passada após passada e quilómetro após quilómetro. Além disso, é a espuma mais duradoura da Nike.

Estabilidade resistente

As sapatilhas com demasiada flexibilidade apenas vão piorar a tendência natural do pé para inclinar para dentro. É importante que as sapatilhas mantenham os pés estáveis.

As sapatilhas de running Nike Zoom Structure contam com um sistema de suporte dinâmico de tripla densidade na sola intermédia. Este sistema utiliza cunhas de espuma opostas com diferentes densidades para ajudar a reduzir a taxa de pronação. Também incluem cabos Nike Flywire assimétricos que envolvem o pé e proporcionam suporte sem acrescentar volume.

Suporte firme na planta do pé

Quando os pés inclinam para dentro, as plantas dos pés dobram-se. Precisas de sapatilhas com uma sola intermédia firme para acompanhar e proteger a forma natural da planta do pé com suporte adicional. Isto ajuda a melhorar o alinhamento do pé e a eficiência da corrida.

Opta por sapatilhas com um estilo em arco, que permitam uma transição suave entre o calcanhar e a biqueira. Proporcionam suporte para as três fases da passada de um corredor: flexibilidade quando o pé levanta do chão, uma passada suave quando o pé se desloca para a frente e suporte amortecido na planta do pé na altura do contacto com o solo.

Proteção do calcanhar reforçada

Uma caraterística comum das sapatilhas de estabilidade é as proteções reforçadas do calcanhar proporcionarem o máximo de suporte para pés com tendência para hiperpronação durante uma corrida longa. A "proteção do calcanhar" refere-se ao acolchoamento e ao forro na parte de trás das sapatilhas que reduzem deslizamentos e proporcionam maior estabilidade a cada passada. Isto é essencial para corredores que têm tendência para a hiperpronação, pois podem torcer ou sentir dor no tornozelo com sapatilhas menos estáveis.