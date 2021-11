Escolher as melhores sapatilhas de running para supinação

A planta do pé elevada não absorve o impacto do solo, por isso, é fundamental que escolhas sapatilhas de running com amortecimento adicional. Uma vez que os supinadores pousam primeiro o calcanhar e depois a biqueira, procura sapatilhas de running com amortecimento adicional no calcanhar para ajudar a melhorar a tua marcha e proteger os calcanhares do impacto.

No entanto, não é conveniente que sintas demasiado peso devido ao amortecimento, pois tal pode causar um retorno de energia fraco para a tua próxima passada. Em vez disso, opta por sapatilhas de running com tecnologia de espuma Nike React. Criámos o melhor de dois mundos no que diz respeito ao amortecimento, perfeito para os supinadores. A espuma é tão macia e elástica quanto suave e estável. Isto é vantajoso porque absorve o impacto do solo, ao mesmo tempo que proporciona um retorno de energia impressionante.