Por que motivo é importante a altura em que comes

Por exemplo, talvez ignores um almoço adequado durante o dia e subsistas de snacks ou te esqueças de comer quando tens muitas coisas para fazer e, depois, comas desenfreadamente sob stress o que quer que esteja à mão. Talvez comas bem toda a semana e, depois, comas sem limites ao sábado! Por outro lado, é possível que não vás dormir até às duas da manhã por ficares a ver Netflix sem parar e decidas comer igualmente sem parar.

Ignorar refeições, comer demasiado e comer em intervalos irregulares tem um impacto enorme no nosso corpo. De acordo com dois estudos publicados na revista da Proceedings of the Nutrition Society, as pessoas que comem em horários inconsistentes têm IMCs e pressão arterial mais elevados do que as pessoas que comem em horários regulares e previsíveis. A alimentação irregular confunde a grelina, a hormona que regula a fome. Em vez de nos lembrar naturalmente de comer quando o nosso corpo precisa de combustível, a grelina está a tentar regular os efeitos dos nossos festins ou abstinência. O resultado: deixamos de ser capazes de saber quando estamos realmente com fome, levando a ainda mais refeições ignoradas ou a comer sem parar.

St. Pierre diz ter visto o que acontece quando os clientes ignoram acidentalmente o pequeno-almoço habitual e até o almoço. "Nessa altura, é fome de raiva. Comes o que puderes, o que estiver disponível. Isto porque esperaste tanto tempo que continuas a comer sem parar até sentires saciedade." (Vale a pena notar que este cenário é diferente da alimentação com restrições de tempo intencional, na qual encurtas o intervalo de tempo em que começas e terminas de comer. Enquanto o primeiro é ao acaso e coloca o teu corpo numa espiral de fome, o último é intencional e consistente.)

Uma montanha-russa de grelina pode ter outros efeitos negativos em cadeia para a saúde, de acordo com os investigadores britânicos que conduziram os estudos recentes. Se a grelina estiver desregulada, afeta todo o ritmo circadiano, o ciclo natural que controla a digestão e a capacidade de o corpo metabolizar os alimentos e regular o açúcar e o colesterol.