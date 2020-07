Panquecas de coco proteicas e poderosas

Um pequeno-almoço energético, repleto de proteínas.

Reforça a tua rotina matinal com uma pilha de panquecas que ajudam a desenvolver os músculos. São simples de preparar e mantêm-te cheio de energia durante horas. Podes personalizar as tuas com as nossas opções abaixo e aproveitar dicas sobre como preparar esta refeição de uma forma ainda mais simples.



Estás à procura de outra desculpa para comer panquecas? Com os ingredientes certos, uma pequena pilha pode dar-te energia suficiente para uma longa sessão de treino ou satisfazer a tua fome pós-treino. Esta receita proporciona o equilíbrio perfeito entre proteínas e hidratos de carbono para te ajudar a treinar durante mais tempo sem ficares exausto a meio do treino ou entrares em hipoglicemia. O melhor de tudo é que é uma receita rápida e fácil (definitivamente; terás as panquecas na mesa em 10 minutos) e podes ajustar os ingredientes de acordo com as tuas necessidades.