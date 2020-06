Não te sentes durante tanto tempo

Contrabalança o impacto de estar sentado durante períodos muito longos com estes alongamentos simples.

Quase todas as pessoas com quem trabalho, desde atletas comuns até profissionais, têm alguns problemas com os glúteos e as ancas que resultam de passarem demasiado tempo sentados. Pensa de que forma os nossos corpos foram criados e como foram utilizados durante milhares de anos: todo o dia em movimento para recolher comida. Neste momento, passamos ainda mais tempo sentados do que o habitual. Escusado será dizer que isso vai criar problemas no nosso corpo.



O melhor que podes fazer para contrabalançar o tempo que passas sentado é aumentar a mobilidade nas zonas que são afetadas para que mantenham a flexibilidade. Dedica, todas as noites, 20 minutos a esta rotina de alongamentos.