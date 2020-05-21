Não te sentes durante tanto tempo
Orientação e nutrição
Por Ryan Flaherty
Contrabalança o impacto de estar sentado durante períodos muito longos com estes alongamentos simples.
Quase todas as pessoas com quem trabalho, desde atletas comuns até profissionais, têm alguns problemas com os glúteos e as ancas que resultam de passarem demasiado tempo sentados. Pensa de que forma os nossos corpos foram criados e como foram utilizados durante milhares de anos: todo o dia em movimento para recolher comida. Neste momento, passamos ainda mais tempo sentados do que o habitual. Escusado será dizer que isso vai criar problemas no nosso corpo.
O melhor que podes fazer para contrabalançar o tempo que passas sentado é aumentar a mobilidade nas zonas que são afetadas para que mantenham a flexibilidade. Dedica, todas as noites, 20 minutos a esta rotina de alongamentos.
- Peitoral.
A zona peitoral fica contraída porque, regra geral, quando estamos sentados, enrolamos os ombros para a frente e encolhemos o peitoral. Alonga-a encostando-te a uma porta com as mãos à altura dos ombros. Tenta ir mais longe com as mãos de modo a ficarem atrás de ti no caixilho da porta e eleva o peito.
- Flexores das ancas.
Estar demasiado tempo sentado faz com que os teus flexores das ancas se encontrem numa posição encolhida. Alonga-os mantendo a posição de lunge com as costas direitas (sem inclinar para a frente nem para trás).
- Isquiotibiais.
Estes também ficam contraídos como resultado de várias horas na secretária, no carro ou no sofá. Alonga-os deitando-te de costas no chão com as pernas elevadas contra a parede.
"Estudos revelam que a melhor forma de incluíres novos comportamentos saudáveis na tua vida, como estes três alongamentos diários, é associando-os a um comportamento já existente."
Ryan Flaherty
Estudos revelam que a melhor forma de incluíres novos comportamentos saudáveis na tua vida, como estes três alongamentos diários, é associando-os a um comportamento já existente. Assim, quando estiveres a ver televisão à noite, não passes tempo a mais no sofá. Levanta-te e contrabalança os efeitos de todo o tempo que passas sentado fazendo estes alongamentos. Integra-os na tua rotina e deverás sentir menos rigidez e maior amplitude de movimentos.