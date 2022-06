Que mochilas são melhores para o trabalho, para a escola e para viajar?

A mochila ideal para a escola varia de acordo com a idade e o tamanho. As crianças da escola primária podem não precisar de uma mochila de tamanho normal. O mais importante é escolher uma mochila com um tamanho adequado ao tamanho do corpo e com alças almofadadas e ajustáveis. Isto proporciona-lhes conforto durante todo o dia e um espaço que se ajusta à medida que crescem.

O espaço é também uma caraterística premium numa mochila para crianças mais novas. Precisam de espaço para guardar tudo, desde livros e capas a objetos para apresentações. Não te esqueças de guardar a tua lancheira volumosa. Uma mochila expansível permite que as crianças modifiquem o espaço da sua mochila.

Geralmente, os alunos do ensino básico e secundário precisam de mais espaço. Além dos livros e objetos escolares, precisam de transportar o equipamento de educação física e talvez ainda um portátil ou um tablet. A durabilidade e o acolchoamento para permitir estar em constante movimento são aquilo que os pais procuram, mas as crianças querem estilo, estilo e mais estilo.

Os adolescentes podem evitar uma mochila lisa de cor uniforme e procurar algo diferente. Talvez prefiram uma mochila com estilo retro ou com um grafismo estampado divertido. Em alternativa podem selecionar uma cor uniforme, mas que seja menos convencional (por exemplo, laranja Bright). Podem também escolher uma mochila mais simples e personalizá-la com desenhos ou com autocolantes.

Escolher uma mochila que permita transportar tudo significa carregá-la de uma forma a otimizar a distribuição do peso. Para equilibrar o peso, os estudantes devem:

Colocar os objetos mais pesados mais perto das costas da mochila,

Utilizar os bolsos laterais para pequenos objetos e

Distribui o peso entre os bolsos e o compartimento principal.

Há muito material a transportar para a escola e a tua mochila tem de estar preparada para isso. Se precisas de ainda mais espaço, experimenta um saco de desporto com espaço adicional para transportar tudo, incluindo o equipamento desportivo.

Há uma coisa de que todos os alunos precisam numa mochila: bolsos. Os bolsos pequenos podem ser utilizados para guardar as chaves de casa, as canetas, os lápis, as borrachas ou até mesmo uma calculadora. Não vais querer deixar nenhum objeto essencial pequeno necessário para a escola perdido no compartimento principal grande de uma mochila.

Uma mochila com bolsos de malha na lateral também é prática. Estes bolsos não têm fechos, mas contam com o tamanho ideal para guardar uma garrafa de água, algo indispensável para a maioria dos alunos.

Os bolsos com fecho, incluídos nos compartimentos maiores, ajudam os alunos a manterem a organização e proporcionam um espaço para guardar tudo do que necessitam.