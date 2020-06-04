Lunges laterais perfeitos e variações

Se és principiante, começa por trabalhar a postura (falaremos mais sobre isto mais abaixo). Começa com duas ou três séries de oito a dez repetições por perna. Procura executar repetições de qualidade (ou seja, move-te lentamente e mantém o controlo) apenas com o teu peso corporal. Se estiveres num nível mais avançado, deves rever rapidamente a postura e, em seguida, podes adicionar peso, aumentar o número de repetições e séries, e adicionar variações para aumentar a intensidade.



Podes adicionar lunges laterais a qualquer treino em casa ou em viagem. Pondera adicionar peso para maximizar uma sessão de treino de força ou incorporar lunges laterais a andar ou saltar num circuito de HIIT para acelerar a tua frequência cardíaca.



Independentemente do tipo de treino, reserva alguns minutos antes para exercícios de mobilização que te permitam soltar as ancas e exercícios de ativação que ativem os glúteos, para preparar os músculos e a amplitude de movimentos.