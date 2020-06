Lunges laterais perfeitos e variações

Variação n.º 2: lunge lateral com halter

Posiciona-te na vertical com os pés afastados à largura das ancas e os braços junto ao corpo. Segura num par de halteres com as palmas das mãos voltadas uma para a outra.

Contrai os abdominais e dá um passo grande para um dos lados, transferindo o peso para essa perna. Dobra o joelho enquanto deslocas as ancas para trás e desces para a posição de agachamento, estendendo a perna oposta para fora e mantendo os pés bem assentes e os dedos direcionados para a frente. As mãos (e os halteres) devem enquadrar o pé da perna dobrada e estar quase a tocar no chão.

Terás de te inclinar um pouco para a frente ao nível das ancas, mas tenta manter o tronco na vertical, mantendo o peito aberto e o arco natural da zona lombar.

Apoia-te no pé da perna dobrada para voltares à posição inicial. Isto corresponde a uma repetição.

Muda de lado e repete até alcançares o número de repetições pretendido.

Modificações: domina o lunge lateral com o peso corporal e, em seguida, adiciona variações para aumentar a intensidade. As variações com peso incluem segurar numa barra com os trapézios, segurar em halteres numa das mãos, segurar num kettlebell (ou num halter) em posição de "taça" (ou seja, no peito), ou segurar numa bola medicinal no peito. Para tornar o exercício mais complexo, pressiona a bola medicinal para fora enquanto fazes o lunge lateral. Se não tiveres pesos em casa, oscila na posição inferior do lunge para aumentar a dificuldade.