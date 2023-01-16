Compra novos lançamentos

Comprar

Última atualização: 16 de janeiro de 2023
Leitura de 3 min

Nike FC

FM Broadcast: como o futebol liga a diáspora negra

Com o torneio de futebol de elite em curso, o FM Broadcast e a Nike FC fazem uma análise aprofundada com o britânico Mayowa Quadri, redator da Versus, o alemão John Adekunle, antigo integrante do Darwin FC, a francesa Founé Diawara, cofundadora do Les Hijabeuses, e o nigeriano Taiwo Awoniyi, ponta de lança da Premier League, à medida que conversam sobre as suas experiências no desporto e na vida. O objetivo é trazer à conversa do futebol um ponto de vista diversificado para criar um futuro melhor e inclusivo para todos.

O futuro do desporto e da cultura inclusivos

O FM Broadcast é a nossa série de conversas informais orientadas por objetivos com atletas, defensores e criadores que nos inspiram a ligar-nos à frequência do futuro.

Episódios anteriores

  • A FM Broadcast apresenta: o futuro do futebol, slide 1 of 6

    Season 2 Episode 1

    Marathon of Mental Health
  • A FM Broadcast apresenta: o futuro do futebol, slide 2 of 6

    Season 2 Episode 2

    The Future of Belonging
  • A FM Broadcast apresenta: o futuro do futebol, slide 3 of 6

    FM Broadcast Presents

    How Black Athletes Shape the Future

Data de publicação original: 16 de janeiro de 2023