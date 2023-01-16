Nike FC

Com o torneio de futebol de elite em curso, o FM Broadcast e a Nike FC fazem uma análise aprofundada com o britânico Mayowa Quadri, redator da Versus, o alemão John Adekunle, antigo integrante do Darwin FC, a francesa Founé Diawara, cofundadora do Les Hijabeuses, e o nigeriano Taiwo Awoniyi, ponta de lança da Premier League, à medida que conversam sobre as suas experiências no desporto e na vida. O objetivo é trazer à conversa do futebol um ponto de vista diversificado para criar um futuro melhor e inclusivo para todos.