Está onde os teus pés estão

Um exercício que tenho utilizado com atletas que ficam nervosos antes de um jogo está relacionado com o hino nacional. Digo-lhes para escolherem algo como, por exemplo, as riscas no uniforme do árbitro e concentrarem-se nisso enquanto o hino está a tocar. Também é útil examinares o teu corpo, perceberes onde sentes tensão e reparares em sensações como o quão firmes estão os teus pés sobre o chão. Tudo isto são estratégias diferentes com o objetivo de fazer com que te concentres no momento presente.



No fim de contas, o que fizeste no passado já aconteceu e não o podes mudar. O que está para vir é desconhecido. Logo, a melhor forma de te preparares para o sucesso é "estar onde os teus pés estão", aqui mesmo, neste momento, no presente.



Assim, da próxima vez que a tua mente começar a reproduzir fracassos do passado ou a preocupar-se com o que vai acontecer a seguir, faz uma pausa, respira fundo e tenta estar simplesmente onde os teus pés estão.