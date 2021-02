Desportos, raparigas e puberdade

Puberdade e raparigas no desporto

Puberdade, menstruação e desporto

Sejamos honestos, a puberdade é bastante confusa. Mesmo sendo uma parte normal do crescimento, é um tempo de mudança emocional e física que pode deixar muitos adolescentes a sentirem-se vulneráveis e inseguros. Sobretudo, as raparigas jovens. Estabelecemos uma parceria com a Women in Sport, uma instituição de caridade do Reino Unido dedicada a dar a cada mulher e rapariga a oportunidade de experimentar o desporto. Esta instituição acredita que a puberdade é um momento crítico para moldar a perceção que as adolescentes têm do exercício físico como algo divertido, gratificante e saudável. Fundada em 1984, e com uma extensa investigação na área, a Women in Sport demonstrou inúmeras vezes que "as raparigas estão a perder os benefícios do desporto ao longo da vida". A nossa missão é mudar isto. Juntos.





A puberdade e a menstruação não devem ser a razão pela qual as raparigas carecem de uma vida ativa, mas com tudo o que acontece – desde a menstruação e o desenvolvimento do peito a odores corporais e crescimento do pelo – a puberdade pode ser muito intensa. Tudo isto pode afetar a autoestima, a motivação e até o prazer que as raparigas retiram do desporto.



A investigação realizada pela Women in Sport demonstra exatamente isto. Dos 2,1 milhões de raparigas entre os 11 e os 16 anos no Reino Unido(1), uma grande maioria está a perder os benefícios do desporto. 34% das raparigas disseram que não participam nas aulas de educação física porque não gostam que olhem para elas, enquanto 35% não participam por falta de confiança.(2) A boa notícia: a mudança está em curso. Continua a ler para descobrires formas de ajudar a nossa geração de raparigas jovens.



Na escola, o suor, os pelos corporais e o medo de fugas, bem como o sentimento de falta de capacidades podem levar a provocações por parte de outros estudantes. E é esta ansiedade em relação às críticas e à concorrência que pode afetar profundamente a autoestima das jovens e ter um impacto negativo na sua capacidade de serem ativas.



A Women in Sport destaca que as raparigas têm muito menos probabilidades de participar em desportos de equipa, sendo que 48% das raparigas com idade entre os 13 e os 16 anos participa em desportos de equipa pelo menos uma vez por semana, em comparação com 68% dos rapazes.(3) De facto, mais raparigas desistem do desporto e do exercício durante a adolescência do que em qualquer outra altura. Das raparigas com idades entre os 12 e os 14 anos, 42% disseram que evitavam o exercício quando tinham a menstruação.(4) É este tipo de comportamento que define hábitos difíceis de reverter posteriormente