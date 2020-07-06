Como motivar os miúdos a serem ativos

A partir daqui, podes construir as tuas bases. Depois de algumas semanas de exercícios regulares, faz perguntas como: "Como te sentes no teu corpo?" ou "O que consegue o teu corpo fazer que pensavas não conseguir?", sugere Cutaia. Promoverás uma ligação saudável com o corpo e as suas mentes deverão assumir naturalmente o controlo. "Deixa que a biologia trabalhe por ti e não forces o assunto", afirma. "Por estarmos preparados para nos movermos, quando as crianças têm atividade suficiente, o facto de o movimento ser bom para elas desperta o cérebro."



Embora possa parecer uma boa ideia ensinar às crianças todos os benefícios do exercício, talvez seja melhor não trazer à baila o tema da biologia. "Os adultos tendem a fazer algo quando o 'porquê' está relacionado com a ciência, mas normalmente as crianças são mais inspiradas quando o 'porquê' está relacionado com uma história," afirma Brian Nunez, Nike Master Trainer.



Por exemplo, em vez de dizeres à criança que os agachamentos com salto lhes proporcionará pernas fortes e resistentes, descreve como uma rã faminta precisa de pernas fortes e rápidas para saltar sobre uma lagoa para apanhar mais moscas, e como o facto de praticar os seus saltos a torna cada vez mais rápida. Em alternativa, da próxima vez que estiverem a fazer um exercício baseado na velocidade, como jumping jacks, diz-lhes que o seu bailarino ou jogador de basquetebol favorito move os pés tão rapidamente graças a exercícios como esses.



Se enquadrarmos as coisas de forma que compreendam e se interessem, será muito mais provável que queiram mover-se e que desfrutem dos exercícios.