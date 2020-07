Como motivar os miúdos a serem ativos

Não basta convencer as crianças a fazerem exercício. Tens de o tornar divertido.

Inspira as crianças a moverem-se todos os dias fazendo atividades divertidas com elas que acelerem o coração. Temos dicas sobre como fazer-lhes perguntas que as ajudem a aperceber-se e a compreender de que forma o facto de se moverem as faz sentir melhor.



Transmitir às crianças a ideia de que a atividade física pode ser uma aventura divertida é apenas metade da equação para que se comecem a mover. A outra metade? Garantir que se preocupam com o movimento, para que estejam mais predispostas a fazê-lo por vontade própria.



Tal como acontece com os adultos, "não é possível fazer com que as crianças sintam algo", afirma Diana Cutaia, fundadora da Coaching Peace Consulting, que trabalha com a equipa de impacto social e comunitário da Nike. "Todavia, é possível dar-lhes oportunidades para refletirem sobre como se sentem, para que retirem as suas próprias conclusões."



Durante cinco dias consecutivos, pede ao teu filho que se junte a ti para fazer um treino na nossa Fitness Adventure com o programa Brian & Bella Nunez ou outra atividade que acelere a frequência cardíaca (como um jogo de apanhada no quintal). "Todas as manhãs após o primeiro dia, faz-lhes uma série de perguntas sobre como se sentem", sugere Cutaia. Alguns exemplos de perguntas: "O que sentes hoje de diferente?", "Sentes-te com mais energia?", "Dormiste melhor?", "Queres fazer mais atividades parecidas?". Estas perguntas ajudam as crianças a aperceberem-se de sensações e efeitos que não teriam notado sozinhas, sem que sintam como se tivessem sido "persuadidas" a algo.