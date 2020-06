Começa a atingir os teus objetivos

Acede às informações que te vão ajudar a atingir os teus objetivos de bem-estar.

Já definiste os teus objetivos, agora transforma-os em hábitos saudáveis a longo prazo com as dicas simples do Senior Director of Performance da Nike, Ryan Flaherty.



Tens as melhores das intenções de treinar com regularidade, comer de forma saudável e dormir mais. Transforma a tua ambição em ação atingindo os teus objetivos através da criação de hábitos: cria um momento específico para estes na tua rotina do dia a dia, afirma Ryan Flaherty, diretor sénior de desempenho da Nike. Isto significa incluir o hábito no teu calendário (por exemplo, ioga ou preparar uma refeição), da mesma forma que farias com uma consulta médica ou uma reunião de trabalho.



Quanto mais detalhes incluíres, maior será a probabilidade de o concluir e agendar uma nova marcação. Descreve exatamente o que pretendes fazer e torna-o uma marcação recorrente, por exemplo, agendar uma corrida de 5 km no exterior, todas as segundas-feiras às 12:00 ou visitar todos os domingos de manhã um agricultor para adquirir produtos frescos.