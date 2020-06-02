Começa a atingir os teus objetivos

Como começar a atingir os teus objetivos
Mentalidade
Da Nike Training
Acede às informações que te vão ajudar a atingir os teus objetivos de bem-estar.
Já definiste os teus objetivos, agora transforma-os em hábitos saudáveis a longo prazo com as dicas simples do Senior Director of Performance da Nike, Ryan Flaherty.
Tens as melhores das intenções de treinar com regularidade, comer de forma saudável e dormir mais. Transforma a tua ambição em ação atingindo os teus objetivos através da criação de hábitos: cria um momento específico para estes na tua rotina do dia a dia, afirma Ryan Flaherty, diretor sénior de desempenho da Nike. Isto significa incluir o hábito no teu calendário (por exemplo, ioga ou preparar uma refeição), da mesma forma que farias com uma consulta médica ou uma reunião de trabalho.
Quanto mais detalhes incluíres, maior será a probabilidade de o concluir e agendar uma nova marcação. Descreve exatamente o que pretendes fazer e torna-o uma marcação recorrente, por exemplo, agendar uma corrida de 5 km no exterior, todas as segundas-feiras às 12:00 ou visitar todos os domingos de manhã um agricultor para adquirir produtos frescos.
"Transforma a tua ambição em ação atingindo os teus objetivos através da criação de hábitos: cria um momento específico para estes na tua rotina do dia a dia"
Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike
É verdade que isto pode parecer simples, mas pode ter efeitos radicais. Ao criar este tipo de previsibilidade naquilo que pretendes alcançar, responsabilizas-te pelo teu tempo e começas a formar novos hábitos que te ajudam a atingir qualquer objetivo.
Inclui hábitos novos nos já existentes
Imagina todos os teus hábitos diários que fazes sem pensar: lavar os dentes, fazer fila para entrar num espetáculo à noite. Agora, imagina que todas as vezes que fizesses um desses hábitos enraizados lhe associavas uma ação saudável que pretendes tornar um hábito.
Queres treinar regularmente a força? Sempre que lavares os dentes faz agachamentos. Pretendes trabalhar a tua mobilidade? Faz exercícios com o rolo de espuma enquanto vês televisão. Juntar um novo comportamento a um já existente constitui um lembrete automático e regular e é uma forma comprovada de manteres os teus hábitos a longo prazo.