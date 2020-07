O curl de bíceps perfeito

Quando fazer

Se quiseres trabalhar os braços a partir de qualquer ângulo, faz um treino de puxar/elevar que tenha como alvo a parte da frente (anterior) e a parte de trás (posterior) do teu corpo. Podes fazer supersets de curls de bíceps com exercícios de elevação (por exemplo, efetuar uma série de curls imediatamente após uma série de elevações, remo inclinado, extensões de tríceps ou "skull crushers"). Se apenas te quiseres focar nos teus bíceps, queima-os com 2 a 4 séries de 8 a 15 repetições no fim de um treino. Além disso, certifica-te de que o peso que escolhes te permite fazer com alguma dificuldade mas com a forma correta as 2 últimas repetições.