O curl de bíceps perfeito

Tal como o nome sugere, os teus bíceps, o músculo de duas cabeças que se encontra ao longo da parte dianteira do teu braço, são a estrela do espetáculo. Incluem os bíceps braquiais, uma cabeça longa e uma curta que ajudam os teus ombros e cotovelos a levantar cargas. São os músculos mais proeminentes para ostentação dos teus braços. Os curls também ativam o braquial; a barriga dos bíceps ou cabeça central; e o braquiorradial, que se estende a partir do antebraço para dobrar o cotovelo e rodar o antebraço.



Apesar de os curls estimularem diretamente os teus bíceps, os teus músculos funcionam como um sistema - alguns em oposição - assim, o movimento desencadeia um efeito de dominó através da musculatura circundante. Mais especificamente, quando os teus bíceps encurtam durante a porção concêntrica do exercício (quando levantas o peso), os tríceps têm de alongar para suportar essa contração. Os deltoides anteriores (o músculo arredondado e mais externo dos ombros) ativam-se para criar um ponto de ancoragem forte e estável para o curl. Se fizeres o movimento corretamente, ou seja não balançar os braços para aproveitar o impulso, estás a ativar o teu tronco.