Ao ar livre: encontrar rumo no mar

Por volta das 08:00, o Chris dirige-se a uma estância local, onde trabalha e ensina aos hóspedes os conceitos básicos da vela e, como descreve, "a intuição para o vento e a sensação do barco". É uma forma de alimentar a sua paixão pela vela ao mesmo tempo que treina com as cordas. Depois do trabalho, reúne-se com a equipa náutica para fazerem corridas ao pôr-do-sol na marina, onde os locais e os profissionais se juntam para competir em corridas intervaladas de 2 a 5 minutos. É raro o Chris não velejar por causa do tempo. "Nem mesmo a chuva torrencial me impede de ir para o mar", diz. "Tento velejar em todas as condições atmosféricas pela experiência."