Ao ar livre: encontrar rumo no mar

"Todos temos uma função", afirma. "Por vezes, depende da sintonia com a tripulação e da confiança que temos uns nos outros." Muitas vezes, há coisas que podem ficar presas nas velas, mas uma tripulação extremamente qualificada como a do Chris consegue manter tudo sob controlo. Tal como o Chris, a equipa treina há anos. "Para seres um velejador profissional precisas de conhecer o teu barco, ser autodisciplinado e estudar o mar", afirma. Apesar de já terem passado bastantes anos, o Chris ainda sente a adrenalina antes de cada corrida. "Vale tudo a pena quando estou no mar, a ver o vento a encher o barco de vida", acrescenta. Estas corridas locais ajudam-no a preparar-se para as regatas maiores tradicionalmente realizadas em Granada. O Chris já chegou ao pódio no passado, mas ficou em segundo lugar. O velejador de competição espera um dia conseguir o primeiro lugar.

Essa perseverança é algo que o Chris diz ter sido crucial na sua carreira como velejador, porque nem sempre foi fácil. Fala abertamente sobre as dificuldades que a sua família tem com os custos da vela, sobre como a modalidade nesta ilha é predominantemente branca e sobre o racismo que enfrentou.

"Quando comecei, apenas três crianças [tinham] a minha cor de pele. Todos os outros eram brancos", afirma. "Sentes-te o centro das atenções, o que era um pouco desencorajador. No entanto, vim para aprender algo novo."