Novo ímpeto: A’ja Wilson

Alguma vez imaginaste que ser atleta te daria tanta influência? O que pretendes alcançar quando te manifestas?

A'JA: É incrível que tenham sido precisos os acontecimentos do último ano para eu perceber realmente a influência que as mulheres da WNBA possuem. As pessoas estavam ansiosas pelo que íamos dizer ou fazer, e isso é muito poderoso. O meu objetivo é iluminar as vidas de todas as jovens negras e inspirá-las a sonhar mais alto. Senti que o basquetebol a nível profissional me trouxe autoconfiança, dentro e fora do campo. Se não fosse pelo basquetebol, acho que não teria encontrado a minha voz, não teria ateado a minha chama nem seria quem sou. O basquetebol ajudou-me a abrir essa porta, mas fui eu quem esteve sempre no comando.