Coleção Air Jordan
Air Jordan 8
Lançamento original (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/BRIGHT CONCORD – TOM AQUA)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130169-040)
Air Jordan 8
Lançamento original (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/BRIGHT CONCORD – TOM AQUA)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130169-040)
Definir um novo padrão
Os Bulls terminaram a época de 1993 com a conquista de um terceiro título consecutivo no campeonato da NBA, tornando-os a terceira equipa da história da liga a fazê-lo. Com a vitória, o Michael Jordan tornou-se o primeiro jogador a conquistar o título de MVP em três finais consecutivas. Durante esta época de novos recordes e muitos cestos, o Jordan usou sempre as suas Air Jordan 8.
Diretamente do baú
Definir uma década
Com três campeonatos e títulos MVP acumulados, o lançamento das Air Jordan 8 em 1993 marcou o fim da primeira época da carreira e da linha de sapatilhas do Jordan. Foram lançadas três paletas de cores originais nesta oitava versão. Um design arrojado com tiras e um grafismo em froco na língua comprovaram que as Air Jordan 8 eram claramente umas sapatilhas dos anos 90, sapatilhas essas que atualmente são sinónimo da era em que surgiram.