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Última atualização: 20 de janeiro de 2023
Leitura de 3 min

Coleção Air Jordan

Air Jordan 8

Lançamento original (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/BRIGHT CONCORD – TOM AQUA)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130169-040)

Air Jordan 8

Lançamento original (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (PRETO/BRIGHT CONCORD – TOM AQUA)
Preço original (125 USD)
Código do estilo (130169-040)

A história das Air Jordan 8, Obtém a SNKRS App

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Definir um novo padrão

Os Bulls terminaram a época de 1993 com a conquista de um terceiro título consecutivo no campeonato da NBA, tornando-os a terceira equipa da história da liga a fazê-lo. Com a vitória, o Michael Jordan tornou-se o primeiro jogador a conquistar o título de MVP em três finais consecutivas. Durante esta época de novos recordes e muitos cestos, o Jordan usou sempre as suas Air Jordan 8.

Diretamente do baú

Definir uma década

Com três campeonatos e títulos MVP acumulados, o lançamento das Air Jordan 8 em 1993 marcou o fim da primeira época da carreira e da linha de sapatilhas do Jordan. Foram lançadas três paletas de cores originais nesta oitava versão. Um design arrojado com tiras e um grafismo em froco na língua comprovaram que as Air Jordan 8 eram claramente umas sapatilhas dos anos 90, sapatilhas essas que atualmente são sinónimo da era em que surgiram.

Paletas de cores

Data de publicação original: 17 de janeiro de 2023