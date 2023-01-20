Com três campeonatos e títulos MVP acumulados, o lançamento das Air Jordan 8 em 1993 marcou o fim da primeira época da carreira e da linha de sapatilhas do Jordan. Foram lançadas três paletas de cores originais nesta oitava versão. Um design arrojado com tiras e um grafismo em froco na língua comprovaram que as Air Jordan 8 eram claramente umas sapatilhas dos anos 90, sapatilhas essas que atualmente são sinónimo da era em que surgiram.



