Air Jordan 19
Lançamento original
(2004)
Designer
(TATE KUERBIS)
Artefacto de origem
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor
(BRANCO/CHROME – VERMELHO VARSITY)
Preço original
(165 USD)
Código do estilo
(307546-101)
Air Jordan 19
Lançamento original (2004)
Designer (TATE KUERBIS)
Artefacto de origem (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Cor (BRANCO/CHROME – VERMELHO VARSITY)
Preço original (165 USD)
Código do estilo (307546-101)
A Jordan almeja o futuro
O Michael Jordan pode nunca ter usado um par de Air Jordan 19 para jogar, mas, ainda assim, foram as suas especificações exatas e os seus padrões de desempenho inflexíveis que orientaram o design das mesmas. Da mesma forma que estava determinada a cumprir os padrões de desempenho do Jordan, a equipa da marca Jordan queria continuar a desafiar os limites da moda para que o modelo fosse do agrado da geração que herdou o seu legado. Concebidas para evocar a silhueta de uma cobra mamba-negra venenosa, as Air Jordan 19 representaram um passo arrojado rumo ao futuro do calçado.
Diretamente do baú
Agressividade elegante
As AJ 19 ostentavam uma parte superior Tech-Flex e amortecimento Zoom Air, tornando-as particularmente ágeis em campo. O seu desempenho de alta potência foi igualado por um look distintamente agressivo, e as origens do design reptiliano contribuíram para uma estética surpreendente que elevou a tendência dos atacadores cobertos a um outro nível de elegância e sofisticação.