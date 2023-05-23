O Michael Jordan pode nunca ter usado um par de Air Jordan 19 para jogar, mas, ainda assim, foram as suas especificações exatas e os seus padrões de desempenho inflexíveis que orientaram o design das mesmas. Da mesma forma que estava determinada a cumprir os padrões de desempenho do Jordan, a equipa da marca Jordan queria continuar a desafiar os limites da moda para que o modelo fosse do agrado da geração que herdou o seu legado. Concebidas para evocar a silhueta de uma cobra mamba-negra venenosa, as Air Jordan 19 representaram um passo arrojado rumo ao futuro do calçado.