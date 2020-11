Por trás do design: ACG Smith Rock

Ao sairmos do parque de estacionamento, todos tínhamos um sentimento palpável de ligação entre os elementos da equipa. Todos sentíamos as energias reabastecidas à medida que nos fazíamos às estradas cobertas de neve de Portland, preparados para transportar para a mesa de desenho o que aprendemos uns com os outros e no tempo que passámos no exterior. É por este motivo que o processo de design deve ser feito no exterior. Vês coisas que não verias em estúdio. Consegues estabelecer ligação com o ambiente e obter a sua energia, compreender os seus desafios e refletir sobre a sensação de experienciar um local com todos os teus sentidos. Podes testar teorias, partilhar ideias e usufruir da energia coletiva das pessoas e do local.



Quando estabelecemos ligação com um local para criar algo novo, falamos com esse local. Os locais que escolhemos para nossa inspiração são locais selvagens, a magia agreste do mundo exterior. Quando falamos com o mundo exterior, falamos com a Terra e a Terra fala com todos nós.