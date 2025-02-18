Por trás do design: ACG Smith Rock

Como continuava a nevar à noite, cumprimos uma tradição dos dias de neve: acender a lareira e descontrair. Acompanhados com algumas bebidas bem quentes, reunimo-nos no bar e partilhámos algumas ideias e observações do dia. Ao comparamos as notas sobre o desempenho do nosso equipamento tanto na estrada como ao enfrentar as intempéries, obtivemos novas perspetivas sobre desempenho e debatemos novas formas de melhorar os produtos ACG para a próxima época. Depois de falarmos sobre design, passámos para a zona de lazer do alojamento onde encontrámos uma estante cheia de livros, desde romances volumosos a guias sobre vida selvagem. Isolados do mundo exterior, começámos a ler para o grupo em voz alta, selecionando os títulos aleatoriamente. Para algumas das pessoas foi a primeira viagem com a ACG, enquanto outras já participavam há anos. Ter a possibilidade de desligar do mundo exterior, estar presente e passar momentos de diversão com a equipa de design era, de certa forma, tão importante como partilhar opiniões sobre produtos e funcionalidades. Criava ligação e coesão entre todo o grupo.