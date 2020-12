Nike ACG: Um norte espiritual

[Sem título]

por Rashaan Jiles

Sempre fui um rapaz da cidade,

preferia sentar-me no chão

do nosso apartamento demasiado pequeno,

era educado

e evitava discussões.

As viagens à Natureza eram tão raras

que a falta de hábito me manteve terrivelmente distante

da própria Mãe Natureza.

Mas não serei eu próprio a Natureza?

Como pode alguém dizer que esse não é o meu nome?

E se também for o teu?

Quando nos regam, florescemos.

A cor ganha vida na nossa pele como se tivéssemos nascido aqui,

não num hospital onde tivemos a sorte de conseguir sair do

útero,

aqui num trilho, traçado ou inexplorado,

e fixados nos ritmos e sonhos que nos são devidos,

que nos foram retirados, tal como às nossas mães, avós, e assim sucessivamente.

Vim buscar o que me devem,

com humildade.

Sabendo que, embora me chame Natureza,

nunca antes caminhei nesta terra.

E espero que esta terra seja paciente comigo.

Paciente à medida que confronto os meus medos.

Paciente à medida que nos vamos conhecendo.

Paciente com um espírito curioso.

Aqui estou, pronto para respirar como nunca

com pulmões aparentemente novos.