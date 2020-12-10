Nike ACG: Um norte espiritual

ACG
Estado de espírito com Keith Charles e Crew
Toda a gente precisa de sair da cidade de tempos a tempos. Isto foi comprovado pelo Keith Charles e os seus amigos Kari, Amanda, Cam e Michel'lé no outono passado. Percorreram o caminho de Nova Iorque às montanhas Adirondacks e documentaram a sua viagem. Ao longo do caminho, captaram algumas imagens e vídeos deslumbrantes e expressaram algumas lições de vida e pensamentos profundos durante a viagem. No espírito da partilha, pensámos em partilhar o que encontraram. O exterior é para todos nós.
[Sem título]
por Rashaan Jiles
Sempre fui um rapaz da cidade,
preferia sentar-me no chão
do nosso apartamento demasiado pequeno,
era educado
e evitava discussões.
As viagens à Natureza eram tão raras
que a falta de hábito me manteve terrivelmente distante
da própria Mãe Natureza.
Mas não serei eu próprio a Natureza?
Como pode alguém dizer que esse não é o meu nome?
E se também for o teu?
Quando nos regam, florescemos.
A cor ganha vida na nossa pele como se tivéssemos nascido aqui,
não num hospital onde tivemos a sorte de conseguir sair do
útero,
aqui num trilho, traçado ou inexplorado,
e fixados nos ritmos e sonhos que nos são devidos,
que nos foram retirados, tal como às nossas mães, avós, e assim sucessivamente.
Vim buscar o que me devem,
com humildade.
Sabendo que, embora me chame Natureza,
nunca antes caminhei nesta terra.
E espero que esta terra seja paciente comigo.
Paciente à medida que confronto os meus medos.
Paciente à medida que nos vamos conhecendo.
Paciente com um espírito curioso.
Aqui estou, pronto para respirar como nunca
com pulmões aparentemente novos.