Catálogo de férias ACG 2020: Smith Rock

Equipamento para todas as condições. Produto concebido, testado e produzido no planeta Terra: Smith Rock.
Temos um processo. Antes de criarmos algo, procuramos inspiração. Nesta estação, a nossa pesquisa levou-nos a Smith Rock, Oregon. A nossa nova coleção foi inspirada neste lugar, mas também foi usada lá. As calças, os casacos, as camisolas e as sapatilhas desta coleção refletem Smith Rock. As caraterísticas da natureza formaram a base para diversos designs. Prestámos homenagem aos trilhos quando nomeámos os nossos casacos. Utilizámos materiais como o tecido GORE-TEX, PrimaLoft e borracha robusta para reproduzir os elementos que experimentámos. Assim, quando vires "Designed, Tested, and Made on Planet Earth" (Produto concebido, testado e produzido no planeta Terra), sabes o que significa o nosso processo.
Camada exterior para manter a secura – CASACO ACG MISERY RIDGE GORE-TEX PARA MULHER; camada intermédia quente – CASACO DOBRÁVEL COM ISOLAMENTO ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PARA MULHER; parte de baixo – CALÇAS CARGO ACG SMITH SUMMIT PARA MULHER; meias – MEIAS ACG KELLY RIDGE; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Camada exterior para manter a secura – CASACO DOBRÁVEL COM ISOLAMENTO ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PARA HOMEM; camada intermédia quente – PULLOVER DE LÃ CARDADA POLARTEC ACG WOLF TREE PARA HOMEM; parte de baixo – CALÇAS PARA TRILHOS ACG PARA HOMEM; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Primeira camada – CAMISOLA DE MANGA COMPRIDA ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIFT; parte de baixo – CALÇAS PARA TRILHOS ACG PARA MULHER; meias – MEIAS ACG KELLY RIDGE; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Boné – GORRO 3 EM 1 ACG; camada exterior para manter a secura – CASACO ACG MISERY RIDGE GORE-TEX PARA HOMEM; camada intermédia quente – CASACO DOBRÁVEL COM ISOLAMENTO ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PARA HOMEM; parte de baixo – CALÇAS PARA TRILHOS ACG PARA HOMEM; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Acessório – GOLA ACG ULTRAROCK; primeira/s camada/s – CAMISOLA DE MANGA COMPRIDA ACG EARTH PERFORMANCE PARA MULHER; T-SHIRT BORDADA DE MANGA CURTA ACG ULTRAROCK PARA MULHER; parte de baixo – CALÇAS CARGO ACG SMITH SUMMIT PARA MULHER; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Camada exterior para manter a secura – IMPERMEÁVEL DOBRÁVEL ACG TUFF NUGGETS PARA HOMEM; primeira camada – CAMISOLA DE MANGA CURTA ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE; parte de baixo – CALÇAS PARA TRILHOS ACG PARA HOMEM; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Boné – BONÉ ACG TAILWIND SSNL; acessório – GOLA ACG ULTRAROCK; camada intermédia quente – CASACO DOBRÁVEL COM ISOLAMENTO ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PARA MULHER; parte de baixo – CALÇAS PARA TRILHOS ACG PARA MULHER; meias – MEIAS ACG KELLY RIDGE; calçado – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Boné – GORRO 3 EM 1 ACG; camada intermédia quente – PULLOVER DE LÃ CARDADA POLARTEC ACG WOLF TREE PARA HOMEM; parte de baixo – CALÇAS DE LÃ CARDADA POLARTEC ACG WOLF TREE PARA HOMEM; calçado – NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Camada exterior para manter a secura – CASACO ALMOFADADO ACG 4TH HORSEMAN PARA HOMEM; primeira camada – CAMISOLA DE MANGA COMPRIDA ACG EARTH PERFORMANCE PARA MULHER; parte de baixo – CALÇAS CARGO ACG SMITH SUMMIT PARA HOMEM; CALÇAS PARA TRILHOS ACG PARA HOMEM; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Acessório – GOLA ACG ULTRAROCK; camada intermédia quente – CAMISOLA DE MANGA COMPRIDA ACG EARTH PERFORMANCE PARA MULHER; parte de baixo – CALÇAS CARGO ACG SMITH SUMMIT PARA HOMEM; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Boné – GORRO 3 EM 1 ACG; camada exterior para manter a secura – CASACO ACG MISERY RIDGE GORE-TEX PARA HOMEM; camada intermédia quente – CASACO DOBRÁVEL COM ISOLAMENTO ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PARA HOMEM; parte de baixo – CALÇAS PARA TRILHOS ACG PARA HOMEM; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Camada exterior para manter a secura – CASACO ALMOFADADO ACG 4TH HORSEMAN PARA HOMEM; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Camada intermédia quente – CAMISOLA DE POLARTEC ACG WOLF TREE PARA MULHER; parte de baixo – CALÇAS DE LÃ CARDADA POLARTEC ACG WOLF TREE PARA MULHER; acessório – ACG KARST SMIT; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Camada exterior para manter a secura – CASACO ACG MISERY RIDGE GORE-TEX PARA MULHER; camada intermédia quente – CASACO DOBRÁVEL COM ISOLAMENTO ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PARA MULHER; parte de baixo – CALÇAS CARGO ACG SMITH SUMMIT PARA MULHER; meias – MEIAS ACG KELLY RIDGE; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Acessório – GOLA ACG ULTRAROCK; primeira camada – CAMISOLA DE MANGA COMPRIDA ACG GIFT SHOP PERFORMANCE; parte de baixo – CALÇAS CARGO ACG SMITH SUMMIT PARA HOMEM; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Acessório – GOLA ACG ULTRAROCK; camada intermédia quente – CAMISOLA DE LÃ CARDADA COM FECHO COMPLETO POLARTEC ACG WOLF TREE ULTRAROCK PARA HOMEM; parte de baixo – CALÇAS DE LÃ CARDADA POLARTEC ACG WOLF TREE ULTRAROCK PARA HOMEM; calçado– NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Acessório– GOLA ACG ULTRAROCK; camada intermédia quente – CAMISOLA DE LÃ CARDADA ACG PARA HOMEM; parte de baixo – CALÇAS DE LÃ CARDADA POLARTEC ACG WOLF TREE PARA HOMEM; CALÇAS CARGO ACG SMITH SUMMIT PARA HOMEM; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Primeira camada – T-SHIRT BORDADA DE MANGA CURTA ACG ULTRAROCK PARA MULHER; parte de baixo – CALÇAS PARA TRILHOS ACG PARA MULHER; calçado – NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX