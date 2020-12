Catálogo de férias ACG 2020: Smith Rock

Equipamento para todas as condições. Produto concebido, testado e produzido no planeta Terra: Smith Rock.

Temos um processo. Antes de criarmos algo, procuramos inspiração. Nesta estação, a nossa pesquisa levou-nos a Smith Rock, Oregon. A nossa nova coleção foi inspirada neste lugar, mas também foi usada lá. As calças, os casacos, as camisolas e as sapatilhas desta coleção refletem Smith Rock. As caraterísticas da natureza formaram a base para diversos designs. Prestámos homenagem aos trilhos quando nomeámos os nossos casacos. Utilizámos materiais como o tecido GORE-TEX, PrimaLoft e borracha robusta para reproduzir os elementos que experimentámos. Assim, quando vires "Designed, Tested, and Made on Planet Earth" (Produto concebido, testado e produzido no planeta Terra), sabes o que significa o nosso processo.