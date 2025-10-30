Behind the Design: ACG Crater Lake

Essa é a origem do Lago Crater, localizado na parte sul do estado de Oregon. Contudo, vamos voltar atrás. Daqui é a ACG a falar sobre outra das maravilhas da natureza, a inspiração para a nossa mais recente coleção Spring 2021. Não tivemos de ir muito longe para encontrar o lago, mas, tendo em conta as suas origens, olhar para a água cristalina parece um pouco como voltar atrás no tempo. Esperamos que a nossa mais recente coleção evoque uma sensação semelhante em ti.



Agora, sobre o vulcão: chamava-se Monte Mazama e, há aproximadamente 7700 anos, entrou em erupção fatidicamente, mudando para sempre a paisagem do Noroeste Pacífico. A erupção formou o que é conhecido como uma caldeira, ou uma área oca tipo caldeirão, por baixo de onde o vulcão se situava. Embora não seja exatamente uma cratera por assim dizer, na verdade, foi o que deu o nome ao Lago Crater. Vários padrões da coleção Spring '21 foram denominados em homenagem ao Mazama e concebidos com a forma singular da caldeira.