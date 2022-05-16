3 lunges para ficares com pernas fortes

Ter umas pernas fortes é a base para dares o teu melhor em todos os tipos de movimentos e de treinos. Vamos acompanhar-te numa série de três tipos de lunges da Nike Master Trainer Kirsty Godso que te vão ajudar a atingir novos objetivos de treino.



Se queres ter umas pernas fortes, capazes de te dar mais energia durante corridas, levantamentos de pesos e desportos recreativos, temos três palavras para ti: lunges em frente. Este exercício fundamental com o peso corporal fortalece o teu tronco, glúteos, quadríceps, isquiotibiais, gémeos e os pequenos músculos à volta dos teus joelhos e tornozelos, tudo isto corrigindo, simultaneamente, desequilíbrios. Isto significa que, ao longo do tempo, não só vais melhorar a tua capacidade de suportar cargas mais elevadas, como também vais melhorar o teu equilíbrio e estabilidade, que são benéficos para todos os tipos de movimentos.



Muda a direção, a velocidade ou a explosividade do lunge em frente e trabalhas músculos adicionais, tiras partido a nível cardiovascular e preparas as tuas pernas para garantir uma verdadeira energia que será útil em qualquer desporto.



Não sabes como começar? Não há problema. Estas variações neste exercício fundamental da parte inferior do corpo, apresentadas pela Nike Master Trainer Kirsty Godso, vão treinar o teu corpo de formas totalmente diferentes.