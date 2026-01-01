Nike Factory Store Wertheim

Nike Factory Store Wertheim

Otwarte • Otwarte do 20:00

Almosenberg Unit 78-81

Wertheim Village

WERTHEIM, Baden-Wurttemberg, 97877, DE

+49 934 2966 4993

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - sob.: 10:00 - 20:00
niedz.: Zamknięty

Usługi

  • Karty upominkowe Nike

    Karty upominkowe Nike

    Ten sklep akceptuje karty upominkowe kupione w innych sklepach Nike i na stronie Nike.com w lokalnej walucie.

  • Zwroty produktów zamówionych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike

    Zwroty produktów zamówionych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike

    Ten sklep przyjmuje zwroty zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.

  • Kliknij i odbierz

    Kliknij i odbierz

    Produkty kupione na stronie nike.com można odebrać w tym sklepie.

  • Nike Recycling & Donation

    Nike Recycling & Donation

    Recycling + Donation helps reduce waste by cleaning and donating or recycling used shoes and apparel. It’s how we make sure what’s already been worn lives on, even when you’re done wearing it. Conditions do apply.

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