Wróć do wyszukiwaniaNike Factory Store - Desert RidgeOtwarte • Otwarte do 21:0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363Jak dojechaćGodziny otwarcia sklepupon. - sob.: 11:00 - 21:00niedz.: 11:00 - 18:00UsługiOdbiór zamówieniaKup ulubione produkty w sklepie online i odbierz je w sklepie stacjonarnym.Eksperci i ekspertki NikeOtrzymuj w czasie rzeczywistym porady od zespołu eksperckiego na tematy związane ze sportem i stylem.Zakupy według najlepszych zasadCzłonkowie Nike zyskują 60 dni na spokojne wypróbowanie produktów i możliwość zwrotu zamówienia bez paragonu.Przeglądaj produkty z wyprzedaży w sklepie Nike FactoryModele i oszczędności oferowane w sklepach Nike Factory są teraz dostępne online.Przeglądaj produkty z wyprzedaży w sklepie Nike FactoryZ członkostwem wszystko jest lepszeNowe osoby w naszej społeczności otrzymują rabat 15% na pierwszy zakup w sklepie* oraz nagrody tylko dla członków i członkiń. *Obowiązują wyjątki.Sklepy w pobliżuWykaz sklepówNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USOtwarte • Otwarte do 20:00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USOtwarte • Otwarte do 21:00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USOtwarte • Otwarte do 21:00