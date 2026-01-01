Nike Store Napoli (Partnered)

Nike Store Napoli (Partnered)

Otwarte • Otwarte do 21:00

Via Alessandro Scarlatti, 102

Vomero

Napoli, Camapania, 80129, IT

0039 0813723346

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - niedz.: 09:00 - 21:00

Usługi

  • Informacje o zwrocie

    Informacje o zwrocie

    Ten sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.

  • Bra Fit z Nike Fit

    Bra Fit z Nike Fit

    Dopasowanie jest najważniejsze. Dobierz odpowiedni stanik w sam raz do Twoich ulubionych aktywności.

  • Nagrody dla członków

    Nagrody dla członków

    Korzystaj ze specjalnych ofert i promocyjnych produktów dostępnych w ramach podziękowania dla naszych członków.

  • Kliknij i odbierz

    Kliknij i odbierz

    Produkty kupione na stronie nike.com można odebrać w tym sklepie.

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