Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

Zamknięty • Otwarte od 09:30

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon.: 09:30 - 18:00
wt. - sob.: 09:30 - 19:30
niedz.: 11:00 - 18:00

Usługi

  • Informacje o zwrocie

    Informacje o zwrocie

    Ten sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.

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