Wróć do wyszukiwaniaNike Store Girne (Partnered)Zamknięty • Otwarte od 09:30Naci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33Jak dojechaćGodziny otwarcia sklepupon.: 09:30 - 18:00wt. - sob.: 09:30 - 19:30niedz.: 11:00 - 18:00UsługiInformacje o zwrocieTen sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.Sklepy w pobliżuWykaz sklepówNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CYZamknięty • Otwarte od 09:30Nike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CYZamknięty • Otwarte od 10:00Nike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TRZamknięty • Otwarte od 10:00