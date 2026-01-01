Wróć do wyszukiwaniaNike Store City Stars (Phase 2)Zamknięty • Otwarte od 10:00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676Jak dojechaćGodziny otwarcia sklepupon. - niedz.: 10:00 - 00:00UsługiInformacje o zwrocieTen sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.Sklepy w pobliżuWykaz sklepówNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGZamknięty • Otwarte od 10:00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGZamknięty • Otwarte od 10:00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGZamknięty • Otwarte od 10:00