Nike Serdika Mall (Partnered)

Nike Serdika Mall (Partnered)

Zamknięty • Otwarte od 10:00

48 Sytniakovo Blvd.

1505 Sofia

Sofia, 1505, BG

359897000261

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - niedz.: 10:00 - 22:00

Usługi

  • Informacje o zwrocie

    Informacje o zwrocie

    Ten sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.

  • Bra Fit z Nike Fit

    Bra Fit z Nike Fit

    Dopasowanie jest najważniejsze. Dobierz odpowiedni stanik w sam raz do Twoich ulubionych aktywności.

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