Wróć do wyszukiwaniaNike Serdika Mall (Partnered)Zamknięty • Otwarte od 10:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Jak dojechaćGodziny otwarcia sklepupon. - niedz.: 10:00 - 22:00UsługiInformacje o zwrocieTen sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.Bra Fit z Nike FitDopasowanie jest najważniejsze. Dobierz odpowiedni stanik w sam raz do Twoich ulubionych aktywności.Sklepy w pobliżuWykaz sklepówNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGZamknięty • Otwarte od 08:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGZamknięty • Otwarte od 10:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGZamknięty • Otwarte od 08:00