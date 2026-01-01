Wróć do wyszukiwaniaNike Factory Store - Tejon RanchOtwarte • Otwarte do 20:00Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151Jak dojechaćGodziny otwarcia sklepupon. - niedz.: 10:00 - 20:00UsługiOdbiór zamówieniaKup ulubione produkty w sklepie online i odbierz je w sklepie stacjonarnym.Z członkostwem wszystko jest lepszeNowe osoby w naszej społeczności otrzymują rabat 15% na pierwszy zakup w sklepie* oraz nagrody tylko dla członków i członkiń. *Obowiązują wyjątki.Eksperci NikeOtrzymuj w czasie rzeczywistym porady od zespołu ekspertów na tematy związane ze sportem i stylem.Zakupy według najlepszych zasadCzłonkowie Nike zyskują 60 dni na spokojne wypróbowanie produktów i możliwość zwrotu zamówienia bez paragonu.Przeglądaj produkty z wyprzedaży w sklepie Nike FactoryModele i oszczędności oferowane w sklepach Nike Factory są teraz dostępne online.Przeglądaj produkty z wyprzedaży w sklepie Nike FactorySklepy w pobliżuWykaz sklepówNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, USOtwarte • Otwarte do 21:00Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, USOtwarte • Otwarte do 21:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USOtwarte • Otwarte do 21:00