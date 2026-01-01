Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

Zamknięty • Otwarte jutro od 10:00

大曲2-12-2

三井アウトレットパーク札幌北広島300

北広島市, 北海道, 061-1270, JP

+81 11 558 6453

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - niedz.: 10:00 - 20:00

Usługi

  • Karty upominkowe Nike

    Karty upominkowe Nike

    Ten sklep akceptuje karty upominkowe kupione w innych sklepach Nike i na stronie Nike.com w lokalnej walucie.

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