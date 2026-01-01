Wróć do wyszukiwaniaNike Factory Store - OntarioZamknięty • Otwarte od 10:00Ontario Mills4557 Mills Cir.Ontario, CA, 91764-5220, US9099802448Jak dojechaćGodziny otwarcia sklepupon. - czw.: 10:00 - 20:00pt. - sob.: 10:00 - 21:00niedz.: 11:00 - 20:00UsługiOdbiór zamówieniaKup ulubione produkty w sklepie online i odbierz je w sklepie stacjonarnym.Zostań członkiem/członkiniąNowi członkowie w aplikacji Nike otrzymują rabat 15% na pierwszy zakup w sklepie.Eksperci NikeOtrzymuj w czasie rzeczywistym porady od zespołu ekspertów na tematy związane ze sportem i stylem.Zakupy według najlepszych zasadCzłonkowie Nike zyskują 60 dni na spokojne wypróbowanie produktów i możliwość zwrotu zamówienia bez paragonu.Przeglądaj produkty z wyprzedaży w sklepie Nike FactoryModele i oszczędności oferowane w sklepach Nike Factory są teraz dostępne online.Przeglądaj produkty z wyprzedaży w sklepie Nike FactorySklepy w pobliżuWykaz sklepówNike Victoria Gardens12431 S Mainstreet, Suite 1220Rancho Cucamonga, CA, 91739-8883, USZamknięty • Otwarte od 10:00Nike Factory Store - RedlandsMountain Grove at Citrus Plaza27641 San Bernardino Ave. #100Redlands, CA, 92374-5046, USZamknięty • Otwarte od 10:00Nike Factory Store - OrangeOutlets at Orange20 City Blvd. W, Space A1Orange, CA, 92868-3102, USZamknięty • Otwarte od 10:00