Nike Factory Store - Farmington

Nike Factory Store - Farmington

Otwarte • Otwarte do 18:00

210 North Station Parkway

Farmington, UT, 84025-2881, US

8014515492

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - sob.: 10:00 - 21:00
niedz.: 12:00 - 18:00

Usługi

  • Odbiór zamówienia

    Odbiór zamówienia

    Kup ulubione produkty w sklepie online i odbierz je w sklepie stacjonarnym.

  • Z członkostwem wszystko jest lepsze

    Z członkostwem wszystko jest lepsze

    Nowe osoby w naszej społeczności otrzymują rabat 15% na pierwszy zakup w sklepie* oraz nagrody tylko dla członków i członkiń. *Obowiązują wyjątki.

  • Eksperci Nike

    Eksperci Nike

    Otrzymuj w czasie rzeczywistym porady od zespołu ekspertów na tematy związane ze sportem i stylem.

  • Zakupy według najlepszych zasad

    Zakupy według najlepszych zasad

    Członkowie Nike zyskują 60 dni na spokojne wypróbowanie produktów i możliwość zwrotu zamówienia bez paragonu.

  • Przeglądaj produkty z wyprzedaży w sklepie Nike Factory

    Przeglądaj produkty z wyprzedaży w sklepie Nike Factory

    Modele i oszczędności oferowane w sklepach Nike Factory są teraz dostępne online.

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