Nike Factory Store - Citadel

Nike Factory Store - Citadel

Otwarte • Otwarte do 21:00

Citadel Outlets

100 Citadel Dr Suite 561

Commerce, CA, 90040-1523, US

3237201684

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - niedz.: 10:00 - 21:00

Specjalne godziny otwarcia sklepu

pt., 7 sie - czw., 13 sie: 10:00 - 21:00

Usługi

  • Odbiór zamówienia

    Odbiór zamówienia

    Kup ulubione produkty w sklepie online i odbierz je w sklepie stacjonarnym.

  • Zostań członkiem/członkinią

    Zostań członkiem/członkinią

    Nowi członkowie w aplikacji Nike otrzymują rabat 15% na pierwszy zakup w sklepie.

  • Eksperci i ekspertki Nike

    Eksperci i ekspertki Nike

    Otrzymuj w czasie rzeczywistym porady od zespołu eksperckiego na tematy związane ze sportem i stylem.

  • Zakupy według najlepszych zasad

    Zakupy według najlepszych zasad

    Członkowie Nike zyskują 60 dni na spokojne wypróbowanie produktów i możliwość zwrotu zamówienia bez paragonu.

  • Przeglądaj produkty z wyprzedaży w sklepie Nike Factory

    Przeglądaj produkty z wyprzedaży w sklepie Nike Factory

    Modele i oszczędności oferowane w sklepach Nike Factory są teraz dostępne online.

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