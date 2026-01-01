Nike Factory Store - Allen

Nike Factory Store - Allen

Zamknięty • Otwarte od 10:00

Allen Premium Outlets

820 W Stacy Rd., Suite 356

Allen, TX, 75013-4921, US

9726784580

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - czw.: 10:00 - 20:00
pt. - sob.: 10:00 - 21:00
niedz.: 11:00 - 18:00

Usługi

  • Odbiór zamówienia

    Odbiór zamówienia

    Kup ulubione produkty w sklepie online i odbierz je w sklepie stacjonarnym.

  • Zostań członkiem/członkinią

    Zostań członkiem/członkinią

    Nowi członkowie w aplikacji Nike otrzymują rabat 15% na pierwszy zakup w sklepie.

  • Eksperci i ekspertki Nike

    Eksperci i ekspertki Nike

    Otrzymuj w czasie rzeczywistym porady od zespołu eksperckiego na tematy związane ze sportem i stylem.

  • Zakupy według najlepszych zasad

    Zakupy według najlepszych zasad

    Członkowie Nike zyskują 60 dni na spokojne wypróbowanie produktów i możliwość zwrotu zamówienia bez paragonu.

  • Przeglądaj produkty z wyprzedaży w sklepie Nike Factory

    Przeglądaj produkty z wyprzedaży w sklepie Nike Factory

    Modele i oszczędności oferowane w sklepach Nike Factory są teraz dostępne online.

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