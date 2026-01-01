Wróć do wyszukiwaniaNIKE - Doha City CentreZamknięty • Otwarte od 10:00Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.DOHA, Doha, 00000, QA97444377987Jak dojechaćGodziny otwarcia sklepupon. - śr.: 10:00 - 22:00czw. - pt.: 10:00 - 00:00sob. - niedz.: 10:00 - 22:00UsługiInformacje o zwrocieTen sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.Bra Fit z Nike FitDopasowanie jest najważniejsze. Dobierz odpowiedni stanik w sam raz do Twoich ulubionych aktywności.Sklepy w pobliżuWykaz sklepówNIKE - Mall Of QatarAl Jahhaniya Interchange, Street 373Ar-RayyanDOHA, Doha, 00000, QAZamknięty • Otwarte od 10:00NIKE OUTLET - AIRPORT RD, DOHAAL QADEM STREET, DOHADoha, Doha, 00000, QAZamknięty • Otwarte od 10:00NIKE - MARASSI GALLERIA MALLshop 126 bldg 166 road 6403 block 264Diyar al Muharraq BahrainMARASSI GALLERIADiyar Al Muharraq, Muharraq, 246, BHZamknięty • Otwarte od 10:00