NIKE - Doha City Centre

NIKE - Doha City Centre

Zamknięty • Otwarte od 10:00

Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.

DOHA, Doha, 00000, QA

97444377987

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - śr.: 10:00 - 22:00
czw. - pt.: 10:00 - 00:00
sob. - niedz.: 10:00 - 22:00

Usługi

  • Informacje o zwrocie

    Informacje o zwrocie

    Ten sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.

  • Bra Fit z Nike Fit

    Bra Fit z Nike Fit

    Dopasowanie jest najważniejsze. Dobierz odpowiedni stanik w sam raz do Twoich ulubionych aktywności.

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