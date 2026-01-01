Nike Discovery Mall (Partnered)

Nike Discovery Mall (Partnered)

Otwarte • Otwarte do 22:00

Discovery Mall

Kuwait City, Capital, 15005, KW

+965 2291 3653

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - niedz.: 10:00 - 22:00

Usługi

  • Informacje o zwrocie

    Informacje o zwrocie

    Ten sklep nie przyjmuje zwrotów zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.

  • Bra Fit z Nike Fit

    Bra Fit z Nike Fit

    Dopasowanie jest najważniejsze. Dobierz odpowiedni stanik w sam raz do Twoich ulubionych aktywności.

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