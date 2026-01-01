Nike Factory Store Liege

Nike Factory Store Liege

Otwarte • Otwarte do 19:00

Chaussee de Tongres 269

LIEGE, Wallonia, 4000, BE

+32 04 366 13 28

Jak dojechać

Godziny otwarcia sklepu

pon. - sob.: 09:30 - 19:00
niedz.: Zamknięty

Usługi

  • Zwroty produktów zamówionych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike

    Zwroty produktów zamówionych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike

    Ten sklep przyjmuje zwroty zamówień dokonanych na stronie Nike.com i w aplikacji Nike.

  • Wyprzedaż codziennie przez całą dobę

    Wyprzedaż codziennie przez całą dobę

    Oszczędzaj online

  • Karty upominkowe Nike

    Karty upominkowe Nike

    Ten sklep akceptuje karty upominkowe kupione w innych sklepach Nike i na stronie Nike.com w lokalnej walucie.

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